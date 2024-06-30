«الحرية المصري»: ثورة 30 يونيو طوق نجاة للدولة ضد جماعة إرهابية

أكد حزب الحرية المصري، أن الذكرى الحادية عشر من ثورة 30 يونيو، تعزز وتجدد شعورنا بما نواجه من تحديات تحتاج إلى الوقوف دائما يدا واحدة من أجل الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته، خاصة وأن مصر بلد عظيم ودائنا ما تحاط بالمخاطر والحروب حتى وإن كانت غير مباشرة، ولهذا نجدد العهد والوعد بالوقوف خلف القيادة السياسية من أجل مصر والحفاظ عليها وعلى مقدراتها أمام جميع التحديات الداخلية والخارجية.

نصل بمصر لتكون بين الدول العظمى المتقدمة

وأوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية تحاول وتسعى للتتغير دائما من أجل تحقيق رضا المواطنين وما يؤرق تفكيرهم، وكانت آخر هذه الخطوات اختيار حكومة جديدة تضم عدد من الكوادر الجديدة لضخ دماء جديدة في الأفكار وإيجاد الحلول وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مما يؤكد على أن فكرة الإصلاح والتغيير التي حملتها الثورة قائمة في كل يوم وفي جميع الظروف إلى أن نصل بمصر لتكون بين الدول العظمى المتقدمة في كل شيء وان يحظى شعبها بكامل الرضا وكله يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع.

ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة لمصر

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة لمصر التي انتقض فيها الشعب المصري ضد جماعة إرهابية كادت أن تستغل كل ما لديها لتدمير مصر، وهنا أعلنت القوات المسلحة عن وقوفها بجانب الشعب المصري وخاضت مصر حربا ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وعلى الجانب الآخر دشنت الدولة العديد من المشروعات القومية استهدفت من خلالها بناء البنية التحتية للدولة وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والعالمية.

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت استمرار في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، كما شهدت تحسن ملحوظ فى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة بالرغم من وجود بعض الازمات ولكن الدولة تسعى جاهدة للخروج منها خاصة في ظل الصراعات التي تحيط بالمنطقة والعالم أجمع.