«القراموص» تتفرّد بزراعة البردي.. لا يزرعه ولا يصنعه إلا الشراقوة (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن صناعة البردي الذي يتفرد فيه بشكل عالمي أبناء قرية القراموص في محافظة الشرقية، الذي لا يزرعه أو يصنعه إلا هم.

خطوات صناعة أوراق البردي

وأضاف المركز، أنّ صناعة أوراق البردي تبدأ بحصاد النبات من الأرض، ثم تأتي مرحلة التقطيع والتشريط لتخرج منها رقاقات من ساق النبات مرنة ويتم نقعها في مسحوق البوتاس ثم في مادة الكلور حتى تأخذ اللون الأبيض، ثم يأتي بعدها رص الرقاقات إلى جوار بعضها طوليًّا وعرضيًّا، ثم لفها بالقماش لتمتص الماء من السيقان.

وتابع المركز، أنّ الألواح توضع بعد رصها بين طبقتين من الكرتون لتمتص الماء من القماش، وتُعرَّض إلى الشمس حتى تجف، ثم تُكبَس بمكبس حديدي ليتم لصق السيقان حتى تتداخل وتُشكِّل ورق البردي.