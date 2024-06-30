«المصريين بالخارج»: 30 يونيو أعادت أبناءنا لأحضان الوطن بعد سنوات من التهميش

هنأ اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان، اليوم الأحد، إن القيادة السياسية قدمت للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتيسير على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف المصريين بالخارج

وأكد مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، شهدنا إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف المصريين بالخارج، ونفذت الحكومة عددا من المبادرات، منها إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي ساهمت في تقوية علاقة المصريين بالخارج بالوطن وإعادتهم مرة أخرى لأحضان الوطن بعد سنوات من الفرقة والتهميش.

وأكد أن القيادة السياسية وجهت بعدة مبادرات أخرى نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة؛ لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، تمثلت في: مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%.