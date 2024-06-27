اتحاد شباب المصريين بالخارج يطلق مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة

أطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة لحث أبناء الوطن بالداخل على ترشيد استهلاك الطاقة، لتجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من دوره الوطني بتقديم المساندة والمساهمة في المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة.

مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد الاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة تجري من خلال تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات مع الشباب، فضلا عن تنظيم ملتقي في القريب العاجل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء .

وأشار إلى اهتمامه بتنفيذ أهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء، ويسعي خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب ترسخ مفهوم ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء في إطار أهدافه بالوقوف خلف الدولة المصرية.

تفعيل مبادرة مؤسسة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة

وشدد على أهمية مشاركة كافة القوى والمؤسسات الوطنية في تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر، وكذلك دول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

وأوضح الاتحاد أنّ أزمة الطاقة دولية وليست أزمة الدولة المصرية فقط، وأن مواجهتها هي مسؤولية الحكومة والشعب معا، وليست مسؤولية جهة بعينها، مشددا على ضرورة مساندة وسائل الإعلام لتلك المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في ترشيد استهلاك الكهرباء.