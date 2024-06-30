إيمان العاصي تحتفل بتخرج شقيقها بـ«الشال الفلسطيني»: عائلتك فخورة بك

احتفلت الفنانة إيمان العاصي بتخرج شقيقها في المدرسة، ونشرت مجموعة من الصور تجمعها مع عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إيمان العاصي تحتفل بتخرج أخيها

وعلقت إيمان العاصي على الصور، قائلة: «لقد جعلت عائلتك فخورة بك، مبروك يا حبيبي .. يوسف العاصي».

وظهرت إيمان العاصي مع شقيقتها وابنتها وأخيها يوسف، وارتدت الوشاح الفلسطيني، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور من أجل تهنئتها بحفل التخرج .

آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي

تستعد الفنانة إيمان العاصي لتصوير أحدث أعمالها مسلسل «برغم القانون، ويشاركها البطولة كلا من هاني عادل، ومحمد القس، وفرح يوسف وجيسيكا حسام الدين، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.