موعد ظهور نتيجة كلية التجارة في جامعة قناة السويس.. «التصحيح مستمر»

أيام قليلة وتعلن جامعة قناة السويس موعد ظهور نتيجة كلية التجارة، مع قرب انتهاء أعمال التصحيح في الكلية والتي بدأت فور انتهاء العلم الدراسي 2023-2024، خلال شهر يونيو الجاري، وتجهيز قائمة بأسماء أوائل الدفعة من الخريجين لهذا العام.

رئيس الجامعة: نعمل علي إعداد النتائج في أسرع وقت

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم إعلان نتائج عدد من الفرق، في الكليات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، بينها فرق بكلية التجارة والكلية المصرية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يُجرى العمل على إنهاء أعمال التصحيح في مختلف الفرق، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة إنجاز تصحيح الفرق النهائية من الكليات، وإتاحتها للطلاب عبر برنامج «ابن الهيثم» المخصص لإعلان النتائج.

وقال «مندور»، إن جميع الامتحانات انتهت في الكليات عدا كليتي طب الأسنان والصيدلة، حيث لازال الطلاب يجرون الاختبارات حتي الأسبوع الأول من شهر يوليو، فيما أشار إلى اعتماد نتائج جميع الفرق في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وإعلان أسماء الطلاب العشر الأوائل على الكلية، واعتماد نتائج البرامج الجديدة بكلية التجارة (برنامج FMI المستوى الأول والثاني والثالث - برنامج CH المستوى الأول والثاني - برنامج BIS المستوى الثاني والثالث).

موعد ظهور نتيجة كلية التجارة في جامعة قناة السويس

وكشفت مصادر مسؤولة في كلية التجارة عن موعد ظهور نتيجة كلية التجارة في جامعة قناة السويس، والذي من المفترض أن يكون في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلية التجارة من أكبر الكليات في عدد الطلاب ويستغرق التصحيح والمراجعة عدة أيام، إلا أنه تم إنجاز جزء كبير من تصحيح أوراق الدفعة الرابعة تمهيدا بإعلانها وإعلان أسماء العشرة الأوائل علي الدفعة.