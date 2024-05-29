رئيس جامعة قناة السويس: نعمل على دعم الموهوبين وتوظيف طاقات الطلاب

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تعمل على دعم الموهوبين في كل المجالات، ولا تدخر جهداً في توفير سبل الدعم والتدريب لهم، مُوجهاً بضرورة التوازن بين التفوق الدراسي والتفوق في الأنشطة.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، خلال استقبال فريق الابتكارات العلمية وفريق الغناء الجماعي الفائزين بجوائز مهرجان إبداع في دورته الـ 12، أن جامعة قناة السويس نجحت في حصد 6 جوائز في مجال التأليف المسرحي، الشعر العامي، الغناء الفردي، الابتكارات العلمية، الغناء الجماعي، والفنون الشعبية.

مندور: نعمل على توظيف طاقات الطلاب

وقال الدكتور ناصر مندور إن الجامعة تعمل على توظيف مٌشاركات الطلاب في الفعاليات الخارجية بما يضمن تفوقهم وظهورهم بالشكل اللائق، مٌشيدا بمستوى الطلاب المٌشاركين في مسابقة إبداع في جولتها الـ12، وقدرتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

وأكد «مندور»، استمرار دعم جامعة قناة السويس، للطلاب لاستمرار تصدر جامعة قناة السويس في المسابقات ومهرجانات الإبداع المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن رؤية الجامعة تعتمد على الاهتمام بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مُشيراً إلى أن قطاع التعليم والطلاب حرص على وضع خطة لضمان استمرار الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي وخلال إجازة نصف العام وآخر العام؛ لاستثمار كل الأماكن المتاحة للأنشطة بمختلف كليات الجامعة.

وضم فريق طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية الفائز بالمركز الثاني في القطاع الهندسي بمجال الابتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية، كل من الطالب يوسف إبراهيم البحيري، الطالبة نشوة أحمد علي، الطالب محمد حاتم محفوظ، الطالبة أمنية أحمد علي.

فيما ضمن فريق الغناء الجماعي كل من الطلاب بيشوي نادر عزمي، ويوسف محمد عوض، ومروان مصطفى عادل، وإبراهيم إسماعيل الليثي، وزينب إبراهيم، لينا خالد السيد، وندى عماد محمد،ندى محمد السيد، وفاطمة محمد علي، وفاطمة حسن سيد، وسارة أسامة محمد، عبد الرحمن حلمي حلمي، وعبد الله جمال محمد، ويوسف هاني محمد، ومحمد عيد بدوي.