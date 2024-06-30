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ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو من داخل «الجيم» عبر «إنستجرام».. ماذا قالت؟

كتب:

بسمة شطا
02:42 م | الأحد 30 يونيو 2024
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، وهي تمارس الرياضة داخل الجيم. 

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تمارس عددا من التمارين الرياضية الشاقة، وتحمل الأوزان داخل أحد صالات الجيم، وعلقت «عودة».

وتعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين.

وآخر عمل درامي قدمته الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني لعام 2023 هو مسلسل ضرب نار، والذي شاركت من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وانتصار، وعدد آخر من الفنانين.

 

 

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بقلم بسمة شطا