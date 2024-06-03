فيديو جديد من حفل زفاف ياسمين رئيس ورجل الأعمال أحمد عبد العزيز

تزوجت الفنانة ياسمين رئيس من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، منذ أيام قليلة ماضية، إذ أقاموا حفلا خاصا داخل القلعة، بعيدا عن كاميرات الصحافة والإعلام.

فيديو جديد من حفل زفاف ياسمين رئيس

وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، يرصد رومانسية ياسمين رئيس مع زوجها أحمد عبد العزيز، خلال حفل الزفاف.

وكانت ياسمين رئيس، نشرت عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف زواجها على أحمد عبد العزيز، وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وظهرت حينها بفستان من تصميم نور عزازي، ومكياج ميرنا قزمان، وشعر جوني، وستايلست ندى حسام، وجرى التعاون مع المصور الفوتوغرافي دانيال صليب.