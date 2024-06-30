محافظة مطروح: «30 يونيو» أطلقت ثورة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة

نظمت محافظة مطروح، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الادارية، والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقال محافظ مطروح خلال الاحتفالية، اليوم، إن ثورة 30 يونيو المجيدة أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة، وخير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها و يبنيها إلا أبنائها بإراداتهم ووعيهم بأوطانهم مع استعادة روح الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام، ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع بعدما استطاع الشعب المصرى بكافة طوائفه أن يعلن الصمود والتحدى، وأن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يدً واحدةً مع مؤسسات الوطن.

ثورة الاستقرار والتنمية

وأضاف محافظ مرسي مطروح أنه خلال 10 سنوات استعادت مصر كرامتها ومكانتها محلياً واقليمياً ودوليا، مع تحقيق الإستقرار والأمن، وثورة البناء والتنمية لتكون الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر تزداد يوم بعد يوم مع مسئولية ومشاركة الجميع في بناء وحماية الوطن، كما أن مطروح تعد نموذجاً لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة، حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كانت حلم.

فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو

وشهدت الإحتفالية عدد من الاغاني والأناشيد الوطنية لفريق كورال مديرية التربية والتعليم وجري عرض فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو.