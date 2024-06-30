الفنان محمد مهران ينهئ إسلام جمال بميلاد طفله عز: «ربنا يفرحك بابنك»

وجه الفنان محمد مهران تهنئة خاصة لصديقه الفنان إسلام جمال، بعدما رزقه الله بمولود جديد، ونشر صورة لـ إسلام جمال مع زوجته عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

مهران يوجه رسالة لصديقة إسلام جمال

وعلق مهران على صورتهما قائلاً: «مبروك يا أبو عز ربنا يفرحك بابنك طول العمر».

إسلام جمال يعلن استقبال مولود جديد

وأعلن الفنان إسلام جمال، منذ أيام، استقبال مولوده الجديد «عز الدين»، وكتب إسلام جمال، عبر منشور من خلال حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «‎بسم الله الرحمن الرحيم، الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا، الحمدلله لقد رزقني ووهبني الله بمولولد عز الدين اسلام جمال».

و أضاف: «‎اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي رزقني روحًا من روحنا ونبضآ لقلبنا وأكرمنا بأجمل العطايا».