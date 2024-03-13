مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. إسلام جمال يحكم دولة السلاجقة

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3 تنصيب ملك شاه (إسلام جمال) على عرش دولة السلاجقة، بعد مقتل والده السلطان ألب أرسلان في الحلقة الماضية، ويلقي القبض على عمه الذى كان يرغب في إزاحته عن طريقه والجلوس على عرش الدولة، ولكنه يؤكد له أن أبناء عمومته هم منن أغروه بالوصول إلى المنصب ولكنهم تخلوا عنه بعد هزيمته أمام ملك شاه الذي أعلنوا ولاءهم له بعد وصوله إلى الحكم.

وسلم عم ملك شاه رسالة فيها جميع أسماء ابناء عمومته ودليل خيانتهم، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، ويطلب من الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) أن يفتح الرسالة ويقرأ أسماء الخونة، ولكنه يقترح عليه أن يستدعيهم إلى القصر أولا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. ملك شاه يتوعد للخونة

وشهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2، مقتل السلطان ألب أرسلان في منازلة مع أحد الخارجين عليه، ويدعى يوسف الخوارزمي، وذلك عندما أمر السلطان دق أربع أوتاد في أطرافع ولكنه رفض الموت بتلك الطريقة وطلب من السلطان الموت كالرجال من خلال منازلة بالسيف، ونجح خلالها في قتل السلطان، وبعد ذلك قام ولي العهد ملك شاه بقتل الخوارزمي بسهم من قوسه.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 في تمام الساعة الـ 9:15 مساء على قناة DMC، بينما تعرض في تمام الساعة الـ 11 مساء على قناة DMC دراما، وتتاح الحلقة الجديدة على منصة واتش آت الإلكترونية قبل موعدها عرضها التلفزيوني.