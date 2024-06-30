لطيفة تحتفل بتخطى كليبات من ألبوم «مفيش ممنوع» 5 ملايين مشاهدة

احتفلت الفنانة لطيفة بتخطى كليباتها الغنائية الجديدة حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، خلال خمسة أيام، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

5 ملايين مشاهدة

وكتبت لطيفة: «‎10 ملايين مشاهدة لأول 5 كليبات من البوم مفيش ممنوع في أقل من 5 أيام .. قد إيه أنا سعيدة وفرحانة من كل قلبي بكل رد الفعل اللي وصلي وأرقام المشاهدات على اليوتيوب، وأرائكم وحبكم للأغاني .. بحبكم واستنوا باقي الكليبات الأيام الجاية».

وطرحت لطيفة مؤخرا عددا من الأغاني من ألبومها الغنائي الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من بينها «بتقول جرحتك، ومفيش ممنوع، ونويت أعاندة، وضعف الإحساس، وياليالي».