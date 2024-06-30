أماكن قوافل تعليم الكبار في المنوفية خلال شهر يوليو

أعلنت هيئة تعليم الكبار فرع المنوفية، تنظيم القوافل الإعلامية لتعليم الكبار خلال شهر يوليو المقبل في عدد من المدن والقرى بنطاق المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعليم كبار السن أو الذين فاتهم التعليم في الصغر كي يكونوا قدوة لأبنائهم.

قوافل إعلامية لتعليم الكبار

وكشفت هيئة تعليم الكبار في بيان لها، خريطة القوافل الإعلامية لشهر يوليو التي تجوب مدن وقرى محافظة المنوفية كالتالي:

1- قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم: يوم 1 يوليو.

2- مركز شباب قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا: يوم 2 يوليو.

3- مركز شباب قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع: يوم 8 يوليو.

أماكن القوافل الإعلامية في الشهداء والباجور

4- مركز شباب قرية كفر العرب التابعة لمركز تلا: يوم 9 يوليو.

5- مركز شباب قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء: يوم 10 يوليو.

6- مركز شباب قرية سبك التابعة لمركز الباجور: 14 يوليو.

7- سرس الليان بجمعية المرأة الريفية: يوم 15 يوليو.

8- مركز شباب بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون: 21 يوليو.

9- مركز تعليم الكبار في مدينة السادات: 22 يوليو.