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«مصر للبترول» تخفض أسعارها للمواطنين بمناسبة 30 يونيو

كتب:

مارينا رؤوف
03:03 م | الأحد 30 يونيو 2024
محطات مصر للبترول

محطات مصر للبترول

أعلنت شركة «مصر للبترول» إحدى شركات وزارة البترول للمنتجات البترولية، عن تخفيضات كبيرة في المنتجات التي تقوم ببيعها وفق مبادرة رئيس الجمهورية (كلنا واحد) يوم 30 يونيو.

ولفتت الشركة إلى أنه في ظل مبادرة رئيس الجمهورية (كلنا واحد) بمناسبة احتفالات 30 يونيو وفي ضوء دعم الشركة للاقتصاد المصري والمواطنين، تقرر البيع لمنتجات الشركة بأسعار مخفضة لجميع المستهلكين.

وأضافت «مصر للبترول»، أنه يتم العمل بالمبادرة اليوم 30 يونيو في جميع المحطات التي تتبع إدارة الشركة بالقاهرة والإسكندرية والسويس واقاليم قبلي، موضحة أن هذه المبادرة تسير على منتجات الزيوت والكيماويات التي تقوم الشركة بتصنيعها على أن يتم العمل بهذه الأسعار يوم 30 - 6 - 2024 لمدة يوم واحد فقط.

وتوضح الوطن في السطور التالية أماكن بيع المنتجات البترولية بالأسعار المخفضة:

 

محطات القاهرة

محطات الإسكندرية والوجهة القبلي والقناة

أسعار المنتجات بعد التخفيض

 

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.