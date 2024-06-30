«مصر للبترول» تخفض أسعارها للمواطنين بمناسبة 30 يونيو

أعلنت شركة «مصر للبترول» إحدى شركات وزارة البترول للمنتجات البترولية، عن تخفيضات كبيرة في المنتجات التي تقوم ببيعها وفق مبادرة رئيس الجمهورية (كلنا واحد) يوم 30 يونيو.

ولفتت الشركة إلى أنه في ظل مبادرة رئيس الجمهورية (كلنا واحد) بمناسبة احتفالات 30 يونيو وفي ضوء دعم الشركة للاقتصاد المصري والمواطنين، تقرر البيع لمنتجات الشركة بأسعار مخفضة لجميع المستهلكين.

وأضافت «مصر للبترول»، أنه يتم العمل بالمبادرة اليوم 30 يونيو في جميع المحطات التي تتبع إدارة الشركة بالقاهرة والإسكندرية والسويس واقاليم قبلي، موضحة أن هذه المبادرة تسير على منتجات الزيوت والكيماويات التي تقوم الشركة بتصنيعها على أن يتم العمل بهذه الأسعار يوم 30 - 6 - 2024 لمدة يوم واحد فقط.

وتوضح الوطن في السطور التالية أماكن بيع المنتجات البترولية بالأسعار المخفضة:

محطات القاهرة

محطات الإسكندرية والوجهة القبلي والقناة

أسعار المنتجات بعد التخفيض