مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين اليوم

تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل النسخة الجديدة من مهرجان العلمين وذلك في نورث سكوير في مدينة العلمين الجديدة.

الدورة الثانية من مهرجان العلمين

وسيعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الخامسة مساء، وسيتم خلاله كشف الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية كافة التي ستتضمنها النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وستشهد كثيرًا من المفاجآت خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية.

فعاليات فنية وثقافية

وشهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة واليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.