طرح البرومو الترويجي للدورة الثانية من مهرجان العلمين.. حفلات ومفاجآت

طرحت قناة «extra news» البرومو الدعائي للدورة الثانية من مهرجان العلمين، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة تحت شعار «العالم علمين».

تفاصيل البرومو الترويجي لمهرجان العلمين

واستعرض البرومو فقرات وحفلات الدورة الأولى التي حققت نجاحا باهرا بمشاركة كبار النجوم من مصر والوطن العربي، وأبرزهم محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح واليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الثانية من المهرجان هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم، استكمالا لنجاح الدورة الأولى التى أحدثت صدى ودويا كبيرا في مصر والوطن العربي، نظرا لحجم التحضيرات والتجهيزات التى شهدتها الحفلات آنذاك.