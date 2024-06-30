تحرير 44 محضر مرور وإشغالات في كفر الشيخ خلال 24 ساعة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، ضبط عدد من السيارات المخالفة لقانون المرور، وتحرير عدد من المحاضر لمخالفات مرورية، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية ونقطة مشاهدة الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تحرير 44 محضر مرور

وقال المحافظ إن منظومة الكاميرات الذكية التي تغطي أغلب مناطق مدينة كفر الشيخ، رصدت وحررت 44 محضر مخالفات مرور وإشغالات، عبارة عن 28 محضرا لمخالفات المرور، إضافة إلى تحرير 16 محضرا للإشغالات خلال 24 ساعة، على مستوى مدينة كفر الشيخ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وفرض سيادة القانون.

منظومة الكاميرات الذكية الجديدة

وأكد أنّ منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تعمل وفق أحدث أنظمة المراقبة والرصد والتسجيل المستمر على مدار 24 ساعة التي تدعم الرؤية الليلية، كما جرى ربطها على نقاط المشاهدة بكابلات اتصالات عالية السرعة لنقل البيانات بهدف تسهيل الإجراءات وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، مشيرا إلى أنّه من المقرر الانتهاء من تغطية جميع مناطق عاصمة المحافظة بالكامل خلال أشهر قليلة.