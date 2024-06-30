سفيرة البحرين تهنئ مصر بذكرى «30 يونيو»: أمنياتنا للأشقاء بالتقدم والازدهار

هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأكدت السفيرة عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، والتي تمتد جذورها إلى عقود من التعاون المثمر والتنسيق المستمر في مختلف المجالات.

وأوضحت أنّ هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص البلدين على الدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

وأعربت عن اعتزازها بما تشهده العلاقات الثنائية من زخمٍ وتنامٍ مستمر، يتجلى في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أنّ التعاون المثمر المبني على الشراكة والتنسيق وتوافق الرؤى لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع يمثل نموذجًا يٌحتذى به في العمل العربي المشترك، كما يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التضامن والتكامل العربي وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

وأشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات والنهضة العمرانية، متمنية لمصر وشعبها الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.