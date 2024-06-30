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«القاهرة الإخبارية»: ثورة 30 يونيو نقطة تحول حقيقية في قطاع السياحة المصرية

كتب:

يارا أشرف
03:12 م | الأحد 30 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «ثورة 30 يونيو نقطة تحول حقيقية في قطاع السياحة المصرية».

 

وجاء في التقرير إن ثورة 30 يونيو تعد نقطة تحول حقيقية في قطاع السياحة المصرية، حيث شهدت البلاد طفرة غير مسبوقة في الاهتمام بكل المقومات الداعمة لهذا القطاع الحيوي الهام.

تحسين الصورة الخارجية لمصر

وأضاف أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية تحسين الصورة الخارجية لمصر، ما كان له أثرا إيجابيا في استعادة حصتها من السياحة العالمية، واعتمدت الدولة خطة طموحة من خلال إعادة تصنيف الفنادق المصرية حتى تتواكب مع المعايير العالمية والدولية الحديثة كلها.

فتح خطوط طيران جديدة

كما اهتمت الدولة بالتحول الرقمي ومواكبة الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، بالإضافة لفتح خطوط طيران جديدة، ما يساهم في فتح أسواق سياحية جديدة.

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