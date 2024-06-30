عضو بـ«النواب»: «30 يونيو» ثورة قادها ملايين المصريين لاسترداد وطنهم

ثمن عضو مجلس النواب نادر الخبيري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن المصريين أثبتوا أنهم أقوى مما يتصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، وضربوا أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على تجاوز الأزمات، مضيفا أن الرئيس أكد أن الذكرى 11 للثورة تؤكد ارتباط الشعب المصري بهويته وصموده وقدرته على تجاوز التحديات.

مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية

وقال إن 30 يونيو ثورة شعبية قادها ملايين المصريين من أجل استرداد وطنهم من يد جماعة اعتادت على ممارسة العنف وارتكاب الجرائم لتحقيق خطتها في الاستيلاء على الوطن ومقدراته.

وأكد أن ثورة 30 يونيو المجيدة جاءت تعبيرًا عن تدشين مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية، ونقلتها من مرحلة الضياع والانهيار والتفكك وتكالب الأطماع عليها، إلى مرحلة من البناء والتنمية الحديثة المستدامة، وتأسيس الجمهورية الجديدة التي منحت الإنسان الاهتمام الأول، من خلال توفير منظومة كاملة توفر حياة كريمة للمواطنين.

قفزة تنموية في كل المجالات

وأضاف أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية قفزة تنموية، وفقا لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية لبناء مجتمع أفضل للأجيال القادمة.