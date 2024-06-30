لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/ 2025 بالمحافظات

تستعد جميع المدارس الثانوية في القاهرة والمحافظات لاستقبال ملفات طلاب الشهادة الإعدادية، بعد إعلان رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025 خلال الأيام الماضية، مع بدء تسجيل الطلاب على الموقع الرسمي 3 يوليو المٌقبل.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025، إذ يمكن الدخول عليه، وتقديم الأوراق اللازمة لتسجيل الطالب.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، فيديو توضيحيا لشرح رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025، وكيفية التسجيل بعد الدخول بتنفيذ الخطوات التالية:.

1-ادخل على الموقع الرسمي مــن هنــا.

2-ادخل باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب الحاصل عليه من المدرسة في المرحلة الإعدادية.

3-تسجيل الطالب حسابا شخصيا جديد للدخول على تنسيق الثانوية العامة.

4-قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتقديم للصف الأول الثانوي 2024 - 2025.

5- اختيار المحافظة، ثم اختيار المدرسة الأقرب له جٌغرافيا حسب مقر سكنه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024/ 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024/ 2025 في المحافظات، وشملت الآتي:.

1- حافظة بلاستيكية.

2-شهادة نجاح الشهادة الإعدادية، مٌوضحا بها درجات الطالب، مختومة بختم النسر صورتين منها.

3- أصل شهادة ميلاد الطالب مُميكنة صورتين منها

4-صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

5-طلب الالتحاق بالمدرسة مُطبوع من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

6- طوابع بريدية.

7- 6 صور شخصية 4*6 مدون عليها اسم الطالب.