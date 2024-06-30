لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/ 2025 بالمحافظات
كتب:
عمرو الورواري
05:23 م | الأحد 30 يونيو 2024
التقديم للصف الاول الثانوي في المحافظات
تستعد جميع المدارس الثانوية في القاهرة والمحافظات لاستقبال ملفات طلاب الشهادة الإعدادية، بعد إعلان رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025 خلال الأيام الماضية، مع بدء تسجيل الطلاب على الموقع الرسمي 3 يوليو المٌقبل.
رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025
وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025، إذ يمكن الدخول عليه، وتقديم الأوراق اللازمة لتسجيل الطالب.
ونشرت وزارة التربية والتعليم، فيديو توضيحيا لشرح رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025، وكيفية التسجيل بعد الدخول بتنفيذ الخطوات التالية:.
1-ادخل على الموقع الرسمي مــن هنــا.
2-ادخل باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب الحاصل عليه من المدرسة في المرحلة الإعدادية.
3-تسجيل الطالب حسابا شخصيا جديد للدخول على تنسيق الثانوية العامة.
4-قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتقديم للصف الأول الثانوي 2024 - 2025.
5- اختيار المحافظة، ثم اختيار المدرسة الأقرب له جٌغرافيا حسب مقر سكنه.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024/ 2025
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024/ 2025 في المحافظات، وشملت الآتي:.
1- حافظة بلاستيكية.
2-شهادة نجاح الشهادة الإعدادية، مٌوضحا بها درجات الطالب، مختومة بختم النسر صورتين منها.
3- أصل شهادة ميلاد الطالب مُميكنة صورتين منها
4-صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
5-طلب الالتحاق بالمدرسة مُطبوع من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
6- طوابع بريدية.
7- 6 صور شخصية 4*6 مدون عليها اسم الطالب.