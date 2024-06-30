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لطلاب الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/ 2025 بالمحافظات

كتب:

عمرو الورواري
05:23 م | الأحد 30 يونيو 2024
التقديم للصف الاول الثانوي في المحافظات

التقديم للصف الاول الثانوي في المحافظات

تستعد جميع المدارس الثانوية في القاهرة والمحافظات لاستقبال ملفات طلاب الشهادة الإعدادية، بعد إعلان رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025 خلال الأيام الماضية، مع بدء تسجيل الطلاب على الموقع الرسمي 3 يوليو المٌقبل.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025، إذ يمكن الدخول عليه، وتقديم الأوراق اللازمة لتسجيل الطالب.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، فيديو توضيحيا لشرح رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024/ 2025، وكيفية التسجيل بعد الدخول بتنفيذ الخطوات التالية:. 

1-ادخل على الموقع الرسمي مــن هنــا.

2-ادخل باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب الحاصل عليه من المدرسة في المرحلة الإعدادية.

3-تسجيل الطالب حسابا شخصيا جديد للدخول على تنسيق الثانوية العامة.

 4-قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتقديم للصف الأول الثانوي 2024 - 2025.

5- اختيار المحافظة، ثم اختيار المدرسة الأقرب له جٌغرافيا حسب مقر سكنه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024/ 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024/ 2025 في المحافظات، وشملت الآتي:.

1- حافظة بلاستيكية.

2-شهادة نجاح الشهادة الإعدادية، مٌوضحا بها درجات الطالب، مختومة بختم النسر صورتين منها.

3- أصل شهادة ميلاد الطالب مُميكنة صورتين منها 

4-صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

5-طلب الالتحاق بالمدرسة مُطبوع من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

6- طوابع بريدية.

7- 6 صور شخصية 4*6 مدون عليها اسم الطالب.

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