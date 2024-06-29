لطلبة الإعدادية في سوهاج.. لينك التقديم للصف الأول الثانوي 2024

ينشغل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 وأولياء أمورهم بمعرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024، بعد بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024

وتستعرض «الوطن» لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024، في ضوء ما تقدمه من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها على مدار الساعة.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024

ويستطيع الحاصلون على الشهادة الإعدادية الدخول على لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني، من هنا من خلال التسجيل علي حساب وزارة التربية والتعليم، بعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة في المحافظة.

الخطوات والأوراق المطلوبة

وجاءت الخطوات والأوراق المطلوبة لتسجيل على لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 على النحو التالي:

أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

أصل من شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

3 صور من شهادة النجاح الإعدادية.

شهادة الميلاد (الأصل) وثلاث صور لها.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

4 صور الشخصية للطالب

شهادة صحية للطالب.