سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-6-2024.. آخر تحديث للبيع والشراء

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك المصرية استقرارًا مع نهاية التعاملات، إذ أن أقل سعر للشراء 12.37 جنيه في المصرف المتحد، وأعلى سعر 12.83 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحدة، وعن سعر البيع يتراوح بين الأقل 12.80 جنيه والأعلى 12.86 جنيه.

نرصد في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، بـ12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھﻠي اﻟﻣﺻري

وسجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر

جاء ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودى في ﺑﻧك ﻣﺻر، بـ 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ، بـ12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

وعن ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ بـ12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي

وبالنسبة لسعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي CIB، بـ12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.