استخراج 8 آلاف بطاقة رقم قومي بقوافل الأحوال المدنية في 11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم خدمات القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية»، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 8250 بطاقة رقم قومي، و27495 مصدرا مميكنا.

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 29/6/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

استخراج وتوصيل 277 بطاقة رقم قومي

وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 277 بطاقة رقم قومي و1474 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم» وإيفاد مأموريات لـ38 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويجرى إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ285 مواطنا.

تلبية احتياجات كبار السن وذوي الهمم

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مواصلة استقبال المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ313 مواطنا.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.