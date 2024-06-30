هل يجوز للرجل تقديم طلب تمكين من مسكن الزوجية؟

تشهد محاكم الأسرة نزاعات عديدة يوميا بسبب قضايا التمكين، والتي يجرى خلالها منح تمكين مؤقت للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو الحضانة، ولكن هل يجوز للزوج أن يحصل على قرار تمكين من مسكن الزوجية؟

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن المتعارف عليه إن قرار التمكين يصدر دائما لصالح الزوجة على اعتبار أنها الطرف الضعيف في العلاقة، ويكون الهدف منه وجود مكان آمن لتربية الصغار.

تقديم الزوج طلب تمكين

وأضاف عبد الشهيد، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجوز للزوج تقديم طلب تمكين من مسكن الزوجية حال وجود خلاف مع زوجهته ثم تغير كالون الشقة أو الاستعانة ببعض أقاربها لضربه وطرده خارج الشقة.

صدور قرار التمكين للزوج

وأوضح المحامي، أنه في هذه الحالة يصدر قرار بتمكين الرجل مع الزوجة بالمشاركة في مسكن الزوجية حتى إذا كانت الشقة ملكا للزوجة، مشيرا إلى أن هناك أحكام صدرت بالفعل من هذا النوع لصالح الأزواج عند طردهم من مسكن الزوجية، لافتا إلى أن القانون لا يفرق في هذه الحالة بين الرجل والمرأة في استصدار قرار التمكين.