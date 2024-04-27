متى يحق للزوج رفع دعوى استرداد مسكن زوجية بعد حكم التمكين؟.. محام يجيب

يعتبر مسكن الزوجية هو أول ما تبحث عنه الزوجة عقب طلاقها من الزوج لتجد مكانا لتربية أطفالها فيه ولكن ماذا لو حصلت الزوجة على قرار تمكين وتركت مسكن الزوجية مغلقاً دون أن تستخدمه لتكبيد الزوج إيجار هذا المسكن دون الاستفادة منه، وللإجابة عن هذا التساؤل، تواصلت «الوطن» مع محمد سلامة عبد الشهيد المحامي لبيان كيفية التصرف في هذه الحالة.

قال «سلامة» إنه في حالة قيام الزوجة بالحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية وتركه خاليًا فهنا يحق للزوج أن يسترد المسكن؛ ولكن يجب أن يتبع بعض الشروط.

عمل محضر إثبات حالة

أضاف أنه يجب على الزوج أولاً عمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة الواقع به العقار المأخوذ عليه قرار التمكين، على أن يذكر في المحضر تفاصيل الواقعة، على أن يصجب 2 من الشهود من ذات العقار.

استخراج صورة رسمية من المحضر

وأوضح، ومن ثم يقوم باستخراج صورة رسمية من المحضر ورفع دعوى استرداد مسكن زوجية وذلك استناداً إلى تصرفات الزوجة التي قامت بها من ترك مسكن الزوجية خالياً دون الاستفادة به.