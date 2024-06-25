أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة الدقهلية إذ تنطلق الامتحانات بعد انتهاء مارثوان الثانوية العامة بعدة أيام، سواء للتعليم العام أو المجتمعي أو المكفوفين أو الصم والبكم والمهني.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة الدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل بالدقهلية كالآتي:

مدارس المكفوفين

- تنطلق امتحانات الصفوف الابتدائية في مدارس المكفوفين يوم 24 يوليو وتستمر حتى يوم 8 أغسطس

- المرحلة الإعدادية سواء للصف الأول أو الثاني أو الشهادة الإعدادية تنطلق الامتحانات 24 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطسس

- المرحلة الثانوية تبدأ من يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 1 أغسطس

التعليم المجتمعي

- تبدأ الامتحانات لمختلف الصفوف بها من يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 27 يوليو

مدارس الصم والبكم

- المرحلة الابتدائية: تبدأ يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 29 يوليو

- المرحلة الإعدادية: تبدأ يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 28 يوليو لمختلف الصفوف الإعدادية.

التعليم العام

المرحلة الابتدائية: تبدأ يوم 24 يوليو وتستمر حتى يوم 31 يوليو

- المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات يوم 24 يوليو، وتستمر حتى 8 أغسطس.

- المرحلة الثانوي من 24 يوليو إلي 29 يوليو سواء للصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي.