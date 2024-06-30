محمد شردي يقدم برنامج «كل يوم» على قناة أون

يقدم الإعلامي الكبير محمد شردي، بداية من الأربعاء المقبل، برنامج «كل يوم» على قناة أون، بمحتوى إعلامي متميز يناسب احتياجات الجمهور، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

يُذكر أن «شردي» يمتلك خبرة كبيرة في المجال الإعلامي والصحفي تمتد لسنوات طويلة، وكان يقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، مع الإعلامية لبُنى عسل، وسبق وترأس تحرير جريدة الوفد اليومية.

وقدّم على مدار السنوات الماضية، حلقات إعلامية متنوعة في الشأن الداخلي والخارجي، من خلال استضافة كبار الخبراء والمتخصصين في الملفات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.