محمد شردي: مصر كشفت الجرائم الإسرائيلية أمام «العدل الدولية»

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر تتحدث اليوم أمام العالم لسجلات محكمة العدل الدولية، موضحًا أن مصر خلال مرافعة اليوم استعرضت المخالفات الإسرائيلية على مدى سنوات منذ عام 1948، معقبًا: «مصر لطَّشت لإسرائيل النهارده، ذهبنا لمحكمة العدل لنتهم إسرائيل رسميًا أمام العالم بانتهاكات يعاقب عليها القانون».

المستوطنات الإسرائيلية مُقامة على أراضٍ فلسطينية

وشدد «شردي»، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن العالم نسى أن المستوطنات الإسرائيلية القائمة الآن مُقامة على أراضٍ فلسطينية تم احتلالها 67، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لم يشهد إبادة الآن فقط ويشهدها منذ 70 عاما، موضحًا أن العالم يتناسى ومصر هي من تمتلك التاريخ والمعلومات والأماكن والتحركات ورصد للانتهاكات.

مرافعات اليوم ليس له علاقة بأحداث غزة

وأوضح أن مرافعات اليوم ليس له علاقة بأحداث غزة وتختص بالإبادة الجماعية منذ الاحتلال، موضحًا أن مصر تُذكِّر العالم والأمم المتحدة وقراراته التي رفضت إسرائيل تنفيذها، مشددًا على أن مصر تقدمت بمذكرة ولكن الإضافات الشفهية هو الشيء الجديد في الأمر، منوهًا بأن ما يحدث في رفح الفلسطينية وقطع المياه والكهرباء هي انتهاكات إنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب.

وأشار مصطفى شردي، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة منذ زمن طويل، موضحًا أن التاريخ الفلسطيني يجعل البشرية تشعر بأمر مشين.