مدير تحرير «الأهرام»: الدولة حققت معجزات بعد ثورة 30 يونيو

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير «الأهرام»، إن الخلاصة التي ينبغي التوصل إليها بعد ثورة 30 يونيو، وحققت فيها الدولة معجزات كثيرة، أنها يجب الاعتماد على نفسها في كل شيء، ولا تنتظر أي شيء من أي طرف في العالم، ولولا أن مصر أعادت بناء جيشها، وعقدت صفقات سلاح كبرى وجاهزيتها، لكان الأمر اختلف الآن.

وأضاف «أبو الهول» في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرى الآن دولة تخرق القانون الدولي، وهي إسرائيل، ولا تهتم بقرارات المحاكم الدولية، ولا بقرارات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ولا بصخب دولي، وتفعل ما تشاء، وكانت هذه الدولة أحد أهدافها بعد هجوم 7 أكتوبر أن تنتقم من غزة بالكامل فتدفع سكانها إلى الأراضي المصرية، فما الذي حدث؟».

وتابع: «الذي حدث هو الوعي المصري والإدراك لهذا المخطط منذ البداية، وقوة الدولة المصرية وصلابة موقفها جعلها تستطيع توصيل رسالة للعالم أجمع، كل هذا اعتمد على الإدراك بقوتها العسكرية وتماسك شعبها، كل هذا حافظ على مصر، من أن تنجح الدولة التي نتحدث عنها، وهي إسرائيل في دفع الفلسطينيين للأراضي المصرية».