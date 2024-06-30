النائب محمد القاضي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو انتصرت للوطن

قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو انحازت وانتصرت للمواطن، وتضمنت رسائل إيجابية عما حققته مصر منذ اندلاع الثورة عام 2013.

وأوضح القاضي، في بيان، أن ثورة 30 يونيو نقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، وأنقذت مصر من أهل الشر وانحازت للبناء وتصدت للهدم، مشيرا إلى أن مصر عام 2013 كانت على حافة الهوية ومهدد في جميع المجالات إلا أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة.

بنية تحتية تساعد على الاستثمار

وأشار إلى أن مصر بعد الثورة شهدت تغيرات ملحوظة فأصبح لدينا بنية تحتية تساعد على الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها شهدت مشروعات قومية وطنية، وحدث نوع من الإصلاح في كثير من المجالات وخاصة الاقتصادي.

وحدة الوطن الوسيلة الرئيسة لبناء الجمهورية الجديدة

وأكد القاضي، أن وحدة الوطن الوسيلة الرئيسة لبناء الجمهورية الجديدة، والانطلاق نحو استكمال دولة عصرية حديثة، مشيرا إلى أن الشعب المصري استطاع بكافة طوائفه ووعيه في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة عام 2013، أن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يدا واحدة مع القوات المسلحة درع الوطن ووقوفه خلف ربان السفينة في ذلك الوقت المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة لتعبر مصر تلك المحنة بعد مدة عصيبة في تاريخها عشناها سويا، مشددا على أهمية أن يظل الشعب المصري يدا واحدة.