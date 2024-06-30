كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو حدث فارق في تاريخ المنطقة بأكلمها

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن ثورة 30 يونيو حدث تاريخي مهم وفارق في تاريخ المنطقة بأكملها، إذ تمثل ضربة البداية لإيقاف مخطط كبير كان يستهدف مصر والمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المصريين انتفضوا في 30 يونيو باحتشادهم في كل الميادين بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة ليعبروا عن رفضهم لهذا المشروع وتصديهم لمحاولات تفكيك المنطقة بداية من مصر ومواجهة مخطط الجماعة الإخوان الإرهابية التي انفضحت أمام العالم.

30 يونيو ضربة البداية الحقيقية

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن 30 يونيو 2013 هي ضربة البداية الحقيقية لنهاية الجماعة، وسقوط مشروعها في المنطقة والعالم أجمع بخروج المصريين للتعبير عن هذا الرفض وللتعبير عن كشفهم لهذا المخطط الذي كان يبتغي الضرر لكل دول المنطقة وفي مقدمتها مصر.

الجماعة سقطت ومشروعها انكشف

وأردف: «رأينا على مدار السنوات الحادية عشر الماضية كيف سقطت الجماعة وانكشف مشروعها في أكثر من دولة وكيف تم مواجهتها وحصارها في كل الدول، وكانت 30 يونيو بمثابة حصار حقيقي لمشروعها في المنطقة بشكل أو بآخر واستعادة لمفهوم الدولة الوطنية التي قدمت مصر لها نموذج متميز خلال السنوات الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو.