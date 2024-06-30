فريدة الشوباشي: المرأة المصرية حصلت على مكتسبات عديدة بفضل ثورة 30 يونيو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن المرأة المصرية حصلت من ثورة 30 يونيو على مكتسبات عديدة «خرافية» و«أسطورية»، مشددة على أن المرأة المصرية كانت قبل الثورة «عورة».

المرأة المصرية حمت مصر من الانهيار

وأوضحت «الشوباشي»، خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن المرأة المصرية نزلت بالميادين في ثورة 30 يونيو وحمت مصر من الانهيار ووقفت في وجه كل أعداء مصر، مشددة على أن المرأة هي التي حمت الدولة المصرية سواء بشخصها وبأولادها ووقفت بجانب زوجها في كل مناحي الحياة.

وشددت على أن الرئيس السيسي أعاد للمرأة اعتبارها لأنه قدر دورها وكان واعيا لهذا الدور العظيم، موضحة أن المرأة المصرية ووقفتها في ثورة 30 يونيو هو واجب عليها لدعم دولتنا، متابعة: «عندما سمعت عبارة الرئيس السيسي «الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى»، كتبت مقالا في جريدة الوطن، بعنوان «نعم السيسي رئيسي»