هل يمكن سحب الأموال بفيزا البريد المصري من ماكينات ATM التابعة للبنوك؟

الإقبال على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري، خاصة في أوقات صرف المعاشات، يدفع المواطنين للتساؤل حول إمكانية استخدام بطاقاتهم التابعة للبريد المصري لسحب الأموال من ماكينات البنوك من عدمه.

سحب الأموال من ماكينات البنوك؟

تنتشر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة بكثرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في حين يصعب أحيانا العثور على ماكينات البريد المصري بسهولة، ومن أجل الإجابة على التساؤل الخاص بإمكانية حامل بطاقة البريد المصري بسحب أمواله من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المصرية تواصلت «الوطن» مع خدمة عملاء البريد المصري.

وزف موظفي خدمة العملاء بشرة سارة للمستفيدين من خدمات البريد المصري، بإمكانية حامل فيزا البريد المصري سحب أمواله من جميع ماكينات الـصراف الآلي التابعة للبريد أو التابعة لأي بنك حكومي أو خاص، على مستوى الجمهورية، مستثنية ماكينات بنك HSBC، وبذلك يمكنك سحب الأموال من أي ماكينة صراف آلي تابعة لبنوك «مصر، الأهلي، القاهرة، الإسكندرية، أو أي بنك آخر».

طريقة سحب الأموال من ماكينة ATM

يمكنك سحب الأموال من فيزا البريد المصري باستخدام ماكينات الصراف ATM بعد التأكد من تفعيل الفيزا، ووجود رصيد كافٍ، كالتالي: