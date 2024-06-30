«السفيرة عزيزة» يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: أعظم يوم في تاريخنا المعاصر

هنأت الإعلامية سناء منصور الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، متابعة: «أعظم يوم في تاريخنا المعاصر، اليوم اللي قالوا فيه لا لكل قوى الظلام، اليوم اللي نزل فيه المصريون واستردوا بلدهم من عدو غاشم».

ثورة 30 يونيو لها بصمة مضيئة

وأشارت «منصور»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي» إلى أن هذه الثورة لها بصمة مضيئة وعظيمة جدًا في تاريخ مصر، وتستمر بصمتها للأبد، مؤكدة أن المرأة المصرية شاركت في هذه الثورة ونزلت الميادين بكل ثقة وإصرار للعودة بمصر إلى بر الأمان، وحققت إنجازات عديدة وتعيش عصرها الذهبي منذ ثورة 30 يونيو.

كما هنأت الإعلامية سالي شاهين، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، موضحة أنه يوم عظيم وأعاد لمصر الإحساس بالأمان، وكانت ثورة الشعب بأكمله وبشكل خاص المرأة المصرية صانعة التاريخ التي قالت «لا» لجماعة كانت تريد عودة النساء لعصور الظلام.