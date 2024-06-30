«حماة الوطن»: قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو 

قال عاطف بكر عجلان رئيس لجنة السياحة بأمانة حزب حماة الوطن في محافظة القاهرة، عضو غرفة شركات السياحة، إن ثورة 30 يونيو تجسيد لإرادة شعبية ورغبة قوية في التمسك بالهوية الوطنية والنسق المجتمعي الواحد.

تحسين الصورة الذهنية عن المقاصد السياحية المصرية

وأشار «عجلان» في بيان إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو بعد الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لتحسين الصورة الذهنية عالميا عن المقاصد السياحية المصرية، وإنشاء مدن سياحية جديدة مثل العلمين الجديدة والجلالة، ورفع كفاءة المتشآت الفندقية وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال القطاع المصرفي بفائدة ميسرة وافتتاح العديد من المتاحف وإجراء عمليات الترميم الأثرية للعديد من المناطق منها طريق الكباش وغيرها.

وأوضح أنه بلغت إيرادات قطاع السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية نحو 63.4 مليار دولار وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك الفترة 90.1 مليون سائح، ومنتظر أن تكون هناك طفرة في هذه الأرقام بنهاية 2024.

ونوه بأنه فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، عملت الدولة على إدخال التحول الرقمي في قطاع السياحة بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وجرى إصدار قرارات بمنح التأشيرات أون لاين لبعض الدول وزيادة مقاعد وخطوط الطيران للدول المستهدف جذب سياح منها لمصر.

السياحة الحصان الرابح في توفير العملة الصعبة

وأكد «عجلان»، أن الدولة منذ ثورة 30 يونيو تؤمن بأن السياحة هي الحصان الرابح في توفير العملة الصعبة، وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة وتوفير ملايين فرص العمل.

ووجّه التحية لجموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي أدت إلى بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.