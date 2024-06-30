خبير اقتصادي: انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز فرص التنمية

قال الخبير الاقتصادي مينا سدراك إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي في مصر يعبر عن أن البلد يشهد حاليا سياسة جديدة للحكومة في إطار استراتيجية التنمية 2030، تقوم في الأساس على تعميق الصناعة واستغلال النجاح الكبير الذي حققته الدولة خلال السنوات العشر الأولى من ولاية الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية في تعميق الاستثمار الصناعي المصري والأجنبي.

وأشار سدراك، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، إلى أن أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تنبع من حقيقة أن أهم شريك تجاري واستثماري بحجم استثمارات يصل إلى 40 مليار دولار؛ يتمثل في دول الاتحاد الأوروبي، ما يكشف عن حقيقة الفرصة المتاحة لتعظيم الاستثمارات الأوروبية في مصر واستغلال النجاح في البنية الأساسية في توجيه الاستثمارات إلى تعميق الصناعة، موضحا أن انعقاد المؤتمر في مصر يعبِّر عن رؤية للاتحاد الأوروبي بأن الاقتصاد المصري مليء بالفرص الاستثمارية الكبيرة، مشيرا إلى اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية التي وقَّعها الاتحاد مع مصر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024 .

ونبه الخبير الاقتصادي بأن الاتحاد الأوروبي يركز على استغلال القدرات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي لمصر والذي يربط بين الشرق والغرب وقناة السويس التي تعد المعبر الاستراتيجي الأول للتجارة الأوروبية والغربية عموما مع دول آسيا، بالإضافة إلى قيام مصر بالعمل كحائط دفاع أولي عن أوروبا من موجات الهجرة غير الشرعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تشترك فيها مصر مع أهم التجمعات الاقتصادية سواء في أفريقيا كوميسا أو في العالم مثل بريكس.

وأكد الخبير الاقتصادي مينا سدراك، أهمية المؤتمر على صعيد توفير التمويلات المطلوبة لمشروعات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التمويلات التي تتيحها مؤسسات التمويل الأوروبية للمشروعات الخضراء سوف تدعم من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 5% متناقصة.