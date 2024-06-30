«كتاب مصر» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو

أرسل الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد عبدالهادي، خلال البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ومجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضائه من المثقفين والكتاب والشعراء، أتقدم بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو».

30 يونيو جاءت معبِّرة عن إرادة الشعب

وأضاف: «هذه الثورة التي سطَّرها الشعب المصري بأحرف من نور، وجاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة»، متمنياً المزيد من الاستقرار والازدهار في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.