بمناسبة 30 يونيو.. تخفيضات كبيرة من 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية

أعلن 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة إجراء تخفيضات كبير على منتجاتها مناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو والتي تحل علينا اليوم، بالإضافة إلى عمل بعض المستشفيات الخاصة ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي ليصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية تخفيضات اقتربت من 30%.

«مصر للبترول» تقدم تخفيضات كبيرة على المنتجات

ومن الجدير بالذكر، أن شركة «مصر للبترول»، إحدى شركات وزارة البترول، قررت عمل تخفيضات كبيرة على المنتجات التي تبيعها وفق مبادرة رئيس الجمهورية «كلنا واحد» يوم 30 يونيو، ويأتي ذلك في دور دعم الشركة للاقتصاد المصري والمواطنين، حيث تقرر البيع لمنتجات الشركة بأسعار مخفضة لجميع المستهلكين، تسير المبادرة على منتجات الزيوت والكيماويات التي تصنعها الشركة، على أن يتم العمل بهذه الأسعار يوم 30 - 6 - 2024 لمدة يوم واحد فقط.

تخفيف المعاناة عن المواطنين

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو، أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام.

توفير حياة طيبة

وتوجَّه الرئيس السيسي بالشكر إلى كل المصريين الذين يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: «إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة».