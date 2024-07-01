5 حالات يمكن خلالها المطالبة بتعويض عن الأضرار من الغير

قال عمرو حجازي المحامي بالنقض، إن هناك مواعيد يمكن خلالها لمن لحقه ضرر من الغير أن يطالبه بالتعويض، مشيرا إلى أن هناك 5 أنوع للمواعيد.

وأضاف حجازي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة الأولى هي الضرر الناتج عن المسؤولية التعاقدية مثل التزام المقاول بميعاد التسليم وتأخره عن هذا الموعد؛ ففي هذه الحالة يجوز لمن وقع عليه الضرر جراء التأخير في هذا التسليم مطالبة المقاول بالتعويض في مدة أقصاها 15 عاما.

الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية

وأوضح المحامي، أن الحالة الثانية هي الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية كأن يعتدي شخص على آخر أو أتلف له ممتلكاته فهنا يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن هذا الفعل خلال 3 سنوات من تاريخ علمه بهذا الضرر.

واستكمل أن الحالة الثالثة هي نظر دعوى الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية أمام المحكمة الجنائية، وصدرو حكم جنائي بات في الدعوى الجنائية، وفي هذه الحالة يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمرور 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

ولفت إلى أن الحالة الرابعة هي صدور حكم بـ التعويض المؤقت جراء فعل غير المشروع ففي هذه الحالة تكون مدة المطالبة بالتعويض 15 عاما.

نصوص القانون المدني

أما الحالة الأخيرة وهي أي كان نوع الضرر ففي كل الأحوال يسقط الحق في طلب التعويض بعد 15 عاما من تاريخ وقوع الضرر، وذلك وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني.