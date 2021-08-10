الحالة الثانية خلال 24 ساعة.. غرق طفل بشاطئ الفيروز في مرسى مطروح

لقى طفل 4 سنوات، مصرعه غرقا بشاطئ الفيروز في مدينة مرسى مطروح، وجرى إنتشال جثمانه ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام «حمزه العربي خليل»، 4 سنوات، جثة هامدة، مقيم بتقسم الشرطة بمرسى مطروح، وجرى إيداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وانتقلت مباحث مطروح لفحص الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن مطروح شهدت غرق شاب عشرينى بشاطئ المروة، لتسجل المحافظة حالتي غرق خلال 24 ساعة، لعدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج به، وهو ماحذر منه مجلس مدينة مرسى مطروح بعدم نزول المواطنين للمياه حفاظا على أرواحهم.