رابط التقديم للصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة.. متاح الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، رابط التقديم للصف الأول الثانوي مرحلة أولى، موضحة أن التقديم يبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل، ويستمر حتى 18 الشهر ذاته.

خطوات ورابط التقديم للصف الأول الثانوي في الجيزة

حددت المديرية، في منشور عبر «فيسبوك»، خطوات التقديم للصف الأول الثانوي، كالآتي:

- الدخول على رابط التقديم

- كتابة البيانات المطلوبة

ومن الجدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد في وقت سابق، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024-2025، إذ حدد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، وكذلك تحديد 140 درجة للثانوى العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالمحافظة.