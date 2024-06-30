لطيفة تطرح كليب «مطول الوجع» وتتخطى 10 ملايين مشاهدة بألبوم «مفيش ممنوع»

تواصل المطربة لطيفة طرح كليبات ألبومها «مفيش ممنوع»، إذ طرحت كليب أغنية «مٌطول الوجع»، سادس أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية تميل للطابع الدرامي، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

كلمات أغنية مطول الوجع من البوم لطيفة

تقول كلمات أغنية «مطول الوجع»، للمُطربة لطيفة: «مطول الوجع شكله.. ولسه مطوله مشاكلهومش عارفه هفوق إمتى من اللي أنا فيه..مشفتش راحة كن بعده.. وبقى كله شبه بعضه وأي محاولة للنسيان بتفشل ليه.. مسبتش حد جه قدامي مسألتوش.. بينسى إزاي ولو في مكاني يعمل إيه عملت اللي قالوه كله ومنستهوش.. بقيت بالعكس عماله أكتر أفكر فيه».

تفاصيل ألبوم لطيفة

الجدير بالذكر، إن ألبوم «مفيش ممنوع»، للنجمة لطيفة، يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كل منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت 6 أغاني من الألبوم بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.