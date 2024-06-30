تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لـ96 قرية في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، مٌحافظ بني سويف، موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمراني على بدء إجراءات تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى الأكثر نموًا بـ33 قرية، وجاري عرض مُقترح الأحوزة لـ 63 عزبة بمركز بني سويف على اللجنة المُختصة باعتماد الأحوزة العُمرانية بالهيئة.

تحديث الأحوزة العُمرانية المعتمدة لـ66 قرية وعزبة في بني سويف

وأشار محافظ بني سويف خلال بيان صحفي، إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة، وأسفرت عن تحديث الأحوزة العُمرانية المُعتمدة لـ 66 قرية، وعزبة بنطاق المحافظة في مارس الماضي.

وأشاد المحافظ بالتعاون المُثمر بين المحافظة وهيئة التخطيط العمراني، لإنجاز هذه النتائج المُهمة التي تتماس مع حياة المواطن اليومية واحتياجاته الأساسية، مؤكدًا سعي المُحافظة لإنجاز المُستهدفات في هذا الشأن، لاسيما وأن الأحوزة العُمرانية لقرى المحافظة لم يتم تحديث مُعظمها منذ عام 2006، ما يُبرز أهمية هذا الأمر في هذه المرحلة، التي تتزامن مع الذكرى 11 لثورة 30 يونيو المجيدة.

التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني

ووجه المحافظ هيئة التخطيط العمراني بمواصلة التنسيق مع الهيئة العامة، ومُوافاتها بكل الخرائط المُحدثة حتى يتسنى لها دراسة تحديث الأحوزة العمرانية «لكونها جهة الاختصاص» لإعداد المُخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية، مؤكدا أن بني سويف من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي حصلت على هذا الدعم من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.