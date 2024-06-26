مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف.. الشروط والأوراق المطلوبة

بدأ الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية في التقديم بمدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف، وفق الإجراءات والشروط الواجب توافرها للالتحاق بها، وذلك عقب إعتماد الدكتور محمد هاني غنيم نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث تضم مديرية الصحة وفرع التأمين الصحي بالمحافظة عددًا من مدارس التمريض.

مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف

ويتبع مديرية الصحة في محافظة بني سويف عدد من مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف، حيث تقرر فتح باب القبول بها للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي على النحو التالي:

1ــ مدرسة تمريض بني سويف.

2ــ مدرسة تمريض ناصر.

3ــ مدرسة تمريض الواسطى.

4ــ مدرسة تمريض إهناسيا.

5ــ مدرسة تمريض ببا.

6ــ مدرسة تمريض باروط للبنين.

7ــ مدرسة تمريض الفشن.

8ــ مدرسة تمريض بني سويف «تزمنت الشرقية».

9 ــ مدرسة تمريض مستشفى التأمين الصحي.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف

وهناك عدد من الشروط والإجراءات الواجب توافرها للالتحاق مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف، وهي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

2- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية» للعام الدراسي 2023/ 2024.

3- سحب ملف التقدم من المدارس، ويقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق.

4- يتم سحب الملف من المدرسة داخل كل مستشفى بنفس المركز.

5- يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كل الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع التي يتم تحديدها والإعلان عنها.

6- توريد مبلغ 200 جنيه لصالح صندوق المدرسة

7- ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة.

8- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بني سويف التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين، و عدم النقل من المحافظة لأخرى.

9- الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

10- الالتزام بمواعيد اختبارات: كشف الهيئة - اختبار القدرات – الكشف الطبي، والمعلن عنها بكل مدرسة على حده وعدم قبول أي طالب في حالة عدم التزامه بالموعد المحدد للكشف.

11ـ تسليم ملفات التقدم بمقرات مدارس التمريض في الفترة من يوم السبت 22/6/2024 وحتى يوم الخميس 11/7/2024 طبقاً للشرائح الأتية:- من مجموع 280 درجة الي مجموع 250 درجة من السبت 22/6 حتى الخميس 4/7/2024، والمجموع أقل من 250 درجة من السبت 6/7 حتى الخميس 11/7/2024.

الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة بني سويف

1- حافظة أوراق بلاستيكية.

2- 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- صورة استمارة الشهادة الإعدادية.

4- 2 صورة شخصية.

5- صورة بطاقة ولي الأمر.

6- صورة إيصال التوريد.

7- الإعلان عن نتيجة المرشحين يوم الاثنين 22 يوليو المقبل.