«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة لكل المؤهلات.. 3 شروط للتقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «رابت مارتا» والتي تحتاج إلى عدد من الموظفين في مجال تحضير الطلبات.

متطلبات الوظيفة

يتطلب القبول بتلك الوظائف أن يكون المتقدم متوفرا فيه الشروط التالية:

- الحصول على مؤهل عالٍ.

- موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون لديه خبرة في مجال المخازن والسوبر ماركت.

التقديم على الوظائف

يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة عن طريق ملء الاستمارة من هنــــــــا، ثم الذهاب مباشرة إلى فرع الشركة في 27 شارع 10 ميدان المحطة، المعادي بالقرب من محطة مترو المعادي، وذلك غدا الاثنين ابتداء من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة مساء.

ويمكنك الحصول على المزيد من الوظائف من خلال الدخول إلى موقع توظيف مصر، كما تعلن وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية الكثير من الوظائف الشاغرة بشكل مستمر.