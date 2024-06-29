وظائف خالية في بنك الإسكندرية لخريجي تجارة وما يعادلها.. اعرف الشروط

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة، للعمل في وظائف المبيعات والعلاقات العامة الخاصة بالبنك، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة للعمل في المجال المصرفي باستمرار.

وأعلن بنك الإسكندرية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة للتقديم في وظائف بنك الإسكندرية 2024 وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك الإسكندرية

- الحصول على علاقات مع العملاء من الشركات والحفاظ عليها وإدارتها وتطويرها من أجل تعزيز وجود البنك في القطاع، على النحو المحدد في الاستراتيجية، والوصول إلى هدف المبيعات للقطاع.

- تحديد وتنفيذ استراتيجيات الأعمال والمنتجات والخدمات وعروض القيمة والتسعير للقطاع، مع ضمان التنسيق المناسب مع تطوير المنتجات أو الخدمات.

- تحديد وتحليل احتياجات العملاء في القطاع المعني وإعداد متطلبات المنتج، سواء في مرحلة إنشاء المنتج أو في مرحلة ضبط المنتج.

- تحديد مجالات الفرص التجارية المحتملة.

- مراقبة محفظة الائتمان بالتنسيق مع وظيفة الائتمان.

- أداء أنشطة البيع المتبادل مع الأخذ في الاعتبار جميع خطوط الإنتاج الخاصة بالبنك.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك الإسكندرية 2024 في وظيفة مساعدي مدراء علاقات الشركات لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم لوظائف مدراء علاقات الشركات لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن 5 سنوات وخبرة قوية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

- أن يكون المتقدمين لوظائف كبار مديري علاقات الشركات لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات من الخبرة المصرفية وخبرة قوية وسجل حافل في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك الإسكندرية على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم للبنك.