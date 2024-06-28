وظائف للمؤهلات المتوسطة برواتب 11 ألف جنيه شهريا.. اعرف التخصصات

أعلنت وزارة العمل توافر وظائف خالية بشركات القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف الشهرية، والتي تصدر بشكل دوري وتوفر فرص عمل متنوعة، تطبق الحد الأدنى للرواتب.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل بشركة للتجارة والتوزيع، للمؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب متنوعة تصل 11 ألف جنيه، وشروط حسب كل وظيفة.

التخصصات المطلوبة للوظائف وشروطها

تطلب شركة للتجارة والتوزيع شباب للتعيين في المجالات التالية:

1- مطلوب عدد 25 سائق دليفري، بالشروط التالية:

- رخصة ثانية أو ثالثة.

- العمل فى مدينة نصر

- الراتب 6000 جنيه.

- المؤهل: متوسط أو أقل.

- السن: من21 : 45 سنة .

2- مطلوب عدد 15 سائق دليفري، بالشروط التالية:

- رخصة ثانية أو ثالثة.

- العمل فى فرع قليوب.

- الراتب: 6000 جنيه.

- المؤهل: متوسط أو أقل.

- السن: من21 : 45 سنة .

3- عدد 5 سائقين دليفرى، بالشروط التالية:

- رخصة مهنية ثالثة

- الراتب: 6000 جنيه.

- مؤهل متوسط أو أقل

- السن من 21 : 45 سنة.

4- عدد 5 سائق تسليم وتحصيل، بالشرط التالية:

- رخصة مهنية ثالثة.

- الراتب: 8000 جنيه.

- مؤهل متوسط.

- السن من 21 : 45.

5- عدد 5 سائق تسليم وتحصيل، بالشروط التالية:

- رخصة مهنية ثالثة.

- الراتب: 8000 جنيه.

- العمل في فرع أكتوبر.

- مؤهل متوسط.

- السن: من 21 : 35 سنة.

7- عدد 10 سائقين تريلا، بالشروط التالية:

- رخصة أولى فقط.

- الراتب: 11000 جنيه.

- مؤهل أو بدون.

- السن: من 25 : 50 سنة.

6- عدد 5 أخصائيين تسويق مبيعات، بالشروط التالية:

- الراتب: 7500 جنيه.

- العمل فى فرع أكتوبر.

- مؤهل عالى أو متوسط.

- السن من 21 : 35 سنة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل من خلال إحدى الطرق التالية:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.