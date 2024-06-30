شروط وظائف بنك مصر 2024.. خطوات بسيطة للتقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل فروع البنك المختلفة، بوظائف مهندسي اختبار، فدائما ما يهتم بنك مصر بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وحدد بنك مصر كافة التفاصيل الخاصة بوظائف بنك مصر 2024 المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم له، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- إنشاء حالات اختبار تفصيلية وبرامج نصية للاختبار وسيناريوهات اختبار بناءً على مواصفات النظام ومتطلبات المستخدم ومعايير الصناعة.

- تنفيذ حالات الاختبار للتحقق من وظائف الأنظمة وموثوقيتها وأدائها، ويعد تطوير وصيانة نصوص الاختبار الآلية لتبسيط عمليات الاختبار وتحسين الكفاءة ميزة إضافية.

- تحديد وتوثيق وتتبع العيوب والمشكلات التي تم العثور عليها أثناء الاختبار، والعمل بشكل وثيق مع المطورين لضمان حلها في الوقت المناسب.

- إجراء اختبار الانحدار للتحقق من حل المشكلات التي تم تحديدها مسبقًا وعدم إدخال عيوب جديدة.

- التعاون مع فريق ضمان الجودة للتأكد من أن المنتجات تلبي معايير الجودة والمتطلبات التنظيمية.

- إعداد تقارير ووثائق اختبار مفصلة تلخص نتائج الاختبار والعيوب وأي تحسينات موصى بها.

- المشاركة في جهود التحسين المستمر لتعزيز عمليات الاختبار والأدوات والمنهجيات.

- التعاون مع فرق متعددة الوظائف لفهم متطلبات المشروع وتحديد خطط الاختبار الشاملة لأنظمة الشحن عالية الطاقة.

- العمل في بيئة رشيقة ولديه معرفة وفهم جيدين للمنهجيات الرشيقة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة تزيد على 3 سنوات في اختبار الأنظمة أو مجال مماثل.

- أن يكون على معرفة بمنهجيات اختبار الأنظمة كميزة إضافية.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في العديد من عمليات تسليم البرامج ذات دورة الحياة الكاملة، بدءًا من التطوير وحتى القبول النهائي للبرنامج.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.